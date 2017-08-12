Путин назвал развитие спорта одним из важнейших приоритетов государственной политики

Владимир Путин поздравил работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Президент назвал развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения одним из важнейших приоритетов государственной политики.
Глава государства также отметил успехи в развитии современной спортивной инфраструктуры и добавил, что данная работа будет продолжена, пишут РИА Новости. Об этом он заявил в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Из текста телеграммы:
В последние годы прикладываются серьезные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесет реальную отдачу.
Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга.
Справка
День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа.
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