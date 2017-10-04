Путин официально уволил главу Дагестана

Владимир Путин подписал указ об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Исполняющим обязанности главы республики назначили руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.
Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти со своего поста 27 сентября в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, основной причиной стал возраст — ему 71 год.
Говоря об отставках губернаторов, Абдулатипов сказал, что в России "идет озеленение кадров". Владимиру Васильеву 68 лет, пишет "Медуза".
Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года.
Владимир Васильев в 1997-1999 и 2001–2003 годах был заместителем министра внутренних дел России. С 2003 года заседает в Госдуме.
С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
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