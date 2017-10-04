Путин официально уволил главу Дагестана

Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти со своего поста 27 сентября в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, основной причиной стал возраст — ему 71 год.

Говоря об отставках губернаторов, Абдулатипов сказал, что в России "идет озеленение кадров". Владимиру Васильеву 68 лет, пишет "Медуза".

Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года.

Владимир Васильев в 1997-1999 и 2001–2003 годах был заместителем министра внутренних дел России. С 2003 года заседает в Госдуме.

С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.