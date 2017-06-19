Путин освободил от должностей глав региональных силовых управлений

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области, замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области, начальника УФСИН по Московской области и Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. От занимаемых должностей освобождены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Маяков Алексей Юрьевич, заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Романюк Владимир Александрович, начальник УФСИН по Московской области Тихомиров Анатолий Николаевич. От должности также освобожден Западно-Сибирский транспортный прокурор Феоктистов Сергей Валерьевич, пишет bfm.ru.