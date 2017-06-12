Путин отметил День России вручением госпремий

12 июня в Кремле президент России Владимир Путин вручил государственные премии за заслуги в области искусства, науки и технологий, пишет РИА Новости.
В этот день наградили композитора Эдуарда Артемьева, балетмейстера Юрия Григоровича и востоковеда, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В этом году госпремия также была присуждена писателю Даниилу Гранину. Путин лично вручил ему награду 3 июня в Стрельне.
Владимир Путин подчеркнул, что вручение премии неординарным, выдающимся людям, чьи достижения принесли огромную пользу России, — особое событие.
Президент процитировал слова Петра I: "оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусства и науки". "Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям",- сказал Путин.
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