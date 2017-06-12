Путин отметил День России вручением госпремий

В этот день наградили композитора Эдуарда Артемьева, балетмейстера Юрия Григоровича и востоковеда, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В этом году госпремия также была присуждена писателю Даниилу Гранину. Путин лично вручил ему награду 3 июня в Стрельне.

Владимир Путин подчеркнул, что вручение премии неординарным, выдающимся людям, чьи достижения принесли огромную пользу России, — особое событие.

Президент процитировал слова Петра I: "оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусства и науки". "Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, таланты, и подтвердить высокую миссию служения людям",- сказал Путин.