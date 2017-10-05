Путин отправил в отставку губернатора Приморского края

По словам Пескова, Миклушевский покинул пост по собственному желанию. "Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Тарасенко возглавлял предприятие с 2013 года. Согласно информации на сайте "Росморпорта", он имеет ученую степень доктора психологических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

За несколько часов до того, как Путин подписал указ об отставке Миклушевского, в региональные СМИ просочилась информация о том, что он сам написал заявление. Однако знакомые с ситуацией источники заверили, что глава края свой пост покидать не собирается.

Источник РИА Новости заявил, что информация об отставке главы края преувеличена. При этом он отметил, что губернатор и несколько его заместителей приезжали в Москву и побывали в администрации президента. По словам собеседника агентства, у Путина к Миклушевскому и его команде "были вопросы".

Миклушевский занимал должность губернатора Приморья с 2012 года. Начало его работы связывают с крупнейшим международным форумом торгово-экономического сотрудничества АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года.



Миклушевский внес вклад в развитие международного туризма в Приморье. Он вел переговоры о запуске новых авиамаршрутов. Благодаря его усилиям, были открыты авиарейсы в ряд азиатских городов.

Вместе с тем, по мнению политологов, социальные и экономические показатели развития Приморья при Миклушевском не впечатляют.

С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Также об отставке объявил глава Омской области Виктор Назаров. Однако приказа об его увольнении пока нет.