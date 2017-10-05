Путин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в 2018 году

Модератора дискуссии спросил президента: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?"

"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", — сказал Путин. Как отметил глава государства, "по закону, в конце ноября-начале декабря должна быть объявлена президентская кампания".

"Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", — пояснил он.