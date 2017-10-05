Путин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в 2018 году

Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Об этом он заявил отвечая на вопросы на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет ТАСС.
Модератора дискуссии спросил президента: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?"
"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", — сказал Путин. Как отметил глава государства, "по закону, в конце ноября-начале декабря должна быть объявлена президентская кампания".
"Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", — пояснил он.
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