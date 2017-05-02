Путин перевел бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"

"Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, — говорится в документе, — Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов".

Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.

Перевести бюджетников на платежные карты "Мир" планируется до 1 июля 2018 года, пенсионеров — до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год, пишет bfm.ru.

Справка

Требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.