Путин подписал закон о реестре коррупционеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.
В соответствии с законом в стране будет создан список, в который будут включать сведения о лице, которое было уволено за совершение коррупционного правонарушения. В реестр могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие.
Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр закон возлагает на его работодателя, пишет polit.ru.
Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
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