Путин подписал закон о реестре коррупционеров

В соответствии с законом в стране будет создан список, в который будут включать сведения о лице, которое было уволено за совершение коррупционного правонарушения. В реестр могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие.

Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр закон возлагает на его работодателя, пишет polit.ru.

Документ опубликован на портале официальной правовой информации.