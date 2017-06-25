Путин порекомендовал журналистам писать необидные репортажи

Владимир Путин на встрече с детьми в лагере "Артек" в Гурзуфе поговорил о принципах работы журналистов, назвав один из главных принципов — писать "репортажи", не обижая их героев.
Во время общения с артековцами к Путину обратилась Таня Бондарь из Донецка, которая рассказала, что в лагере попала в медиаотряд. В ответ президент обратил внимание, что на встрече "очень много журналистов". На вопрос Путина, чем бы "они могли помочь" ей и другим ребятам из отрядов, девочка ответила, что журналисты "смогли бы нам рассказать о том, как правильно писать статьи, как правильно, под каким углом снимать репортажи".
"По каким критериям оценивать события, вот, мне кажется, это очень важно, — приводит слова Путина "Интерфакс". — Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна [участница встречи] из "Артека" сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?"
Девочка согласилась с президентом, после чего он заметил, что у них "общий" и "весьма конструктивный" подход к журналистике, сообщает РБК.
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