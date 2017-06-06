Путин предложил приносить клятву при вступлении в гражданство Российской Федерации

"Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему", — сказал Путин на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

В ответ Володин заявил, что Госдума изучит международный опыт в этом вопросе и, исходя из этого, предложит президенту на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране.

Глава государства отметил, что "это может иметь и юридические последствия".

"Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще. Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная, и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание", — добавил президент РФ Владимир Путин, пишет "Росбалт".