Путин предложил приносить клятву при вступлении в гражданство Российской Федерации

6 июня в Кремле российский лидер Владимир Путин предложил Госдуме РФ подумать над введением церемонии принесения клятвы для тех, кто вступает в российское гражданство.
"Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему", — сказал Путин на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
В ответ Володин заявил, что Госдума изучит международный опыт в этом вопросе и, исходя из этого, предложит президенту на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране.
Глава государства отметил, что "это может иметь и юридические последствия".
"Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще. Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная, и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание", — добавил президент РФ Владимир Путин, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.