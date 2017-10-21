Путин продолжает дружить с лидером Турции Эрдоганом по сирийскому вопросу

В телефонной беседе Путин и Эрдоган затронули "сирийскую проблематику". Лидеры дали положительную оценку совместной работе и по урегулированию ситуации в Сирии и обсудили перспективы проведения очередной, седьмой встречи по вопросу в казахстанской столице в конце октября.

Кроме того, положительная оценка дана сотрудничеству в экономической сфере, добавляет РБК. Издание напоминает, что в конце сентября помощник президента России Владимир Кожин подтвердил слова турецкого президента о получении аванса за поставку новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. За каждый дивизион Анкара согласилась заплатить 500 млн долларов. Также Турция хочет купить разрабатываемую перспективную системы ПВО С-500 и технологии производства комплексов С-400.













