Путин продолжает дружить с лидером Турции Эрдоганом по сирийскому вопросу

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган удовлетворены развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Накануне политики подтвердили свои намерения о сотрудничестве в ходе телефонного разговора, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В телефонной беседе Путин и Эрдоган затронули "сирийскую проблематику". Лидеры дали положительную оценку совместной работе и по урегулированию ситуации в Сирии и обсудили перспективы проведения очередной, седьмой встречи по вопросу в казахстанской столице в конце октября.
Кроме того, положительная оценка дана сотрудничеству в экономической сфере, добавляет РБК. Издание напоминает, что в конце сентября помощник президента России Владимир Кожин подтвердил слова турецкого президента о получении аванса за поставку новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. За каждый дивизион Анкара согласилась заплатить 500 млн долларов. Также Турция хочет купить разрабатываемую перспективную системы ПВО С-500 и технологии производства комплексов С-400.
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