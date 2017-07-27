Путин протестировал браслет, измеряющий уровень стресса

Новое устройство президенту показал директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян. Путин надел браслет на левую руку. Аветисян пояснил, что изобретение могут применять, к примеру, руководители горнодобывающих предприятий и опасных производств. Так они получают информацию о сотрудниках, смогут отслеживать состояние персонала. Браслет, по его словам, уже начали поставлять за рубеж.

"Первая шкала это заряд? А вторая что? Стоимость?": Путин троллит передавших ему умные часы, отслеживающие эмоциональное состояние pic.twitter.com/HnwBY9mSu9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2017 г.

Президент не сразу разобрался, как включить устройство, ему подсказал помощник Андрей Белоусов. "Есть функция определения уровня стресса — надо 30 минут подождать, она сразу не покажет", — пояснил представитель АСИ. Путин предположил, что спустя полчаса данные будут уже неактуальны. "Через 30 минут как раз заснешь, и стресс будет минимальным", — сказал глава государства. "Будем ждать, или продолжим?", — добавил он.

"Ешь и на экране появляется количество калорий? Безобразие! Надо их выбросить. Так жить невозможно будет!": Путин и умные часы pic.twitter.com/0AbjyvyG5h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2017 г.

Аветисян вернулся к докладу, а президент оставил электронное устройство на своей левой руке, пишет polit.ru.