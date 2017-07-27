Путин протестировал браслет, измеряющий уровень стресса

Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) лично протестировал созданный в России электронный браслет, который измеряет уровень эмоционального напряжения, сообщает РИА Новости.
Новое устройство президенту показал директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян. Путин надел браслет на левую руку. Аветисян пояснил, что изобретение могут применять, к примеру, руководители горнодобывающих предприятий и опасных производств. Так они получают информацию о сотрудниках, смогут отслеживать состояние персонала. Браслет, по его словам, уже начали поставлять за рубеж.
"Первая шкала это заряд? А вторая что? Стоимость?": Путин троллит передавших ему умные часы, отслеживающие эмоциональное состояние pic.twitter.com/HnwBY9mSu9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2017 г.
Президент не сразу разобрался, как включить устройство, ему подсказал помощник Андрей Белоусов. "Есть функция определения уровня стресса — надо 30 минут подождать, она сразу не покажет", — пояснил представитель АСИ. Путин предположил, что спустя полчаса данные будут уже неактуальны. "Через 30 минут как раз заснешь, и стресс будет минимальным", — сказал глава государства. "Будем ждать, или продолжим?", — добавил он.
"Ешь и на экране появляется количество калорий? Безобразие! Надо их выбросить. Так жить невозможно будет!": Путин и умные часы pic.twitter.com/0AbjyvyG5h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2017 г.
Аветисян вернулся к докладу, а президент оставил электронное устройство на своей левой руке, пишет polit.ru.
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