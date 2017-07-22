Путин раскрыл свой псевдоним

В обычной жизни, по словам президента, нет потребности использовать псевдоним. Никакого "ника" он брать бы не стал и предпочел бы собственное имя. Путин считает, что в вымышленном имени нет смысла, если "человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться". "Наоборот, надо сказать, кому это принадлежит", — убежден глава государства, передает РИА Новости.