Путин распорядился вести прямую трансляцию голосования на президентских выборах

На выборах президента России в марте 2018 года власти должны обеспечить видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков.
Такое распоряжение отдал премьер-министру Дмитрию Медведеву глава страны Владимир Путин.
Трансляция должна будет вестись во время голосования и подсчета голосов избирателей.
На организацию этого процесса из бюджета выделят не менее 74,9 млн рублей в 2017 году и как минимум 2,7 млрд рублей — в 2018-м. Поставщиком необходимых для трансляции интернет-услуг станет "Ростелеком", пишет "Росбалт".
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