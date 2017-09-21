Путин распорядился вести прямую трансляцию голосования на президентских выборах

Такое распоряжение отдал премьер-министру Дмитрию Медведеву глава страны Владимир Путин.

Трансляция должна будет вестись во время голосования и подсчета голосов избирателей.

На организацию этого процесса из бюджета выделят не менее 74,9 млн рублей в 2017 году и как минимум 2,7 млрд рублей — в 2018-м. Поставщиком необходимых для трансляции интернет-услуг станет "Ростелеком", пишет "Росбалт".