Путин рассказал, что в быту предпочитает носить удобную и элегантную одежду

"Стиль у меня самый простой — деловой, я же кроме кабинета почти нигде и не бываю. Ну вот на "Тавриду" приезжаю. Он (стиль), по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности, примерно одинаковый. В быту я стараюсь попроще, как сейчас, чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы это было и как-то элегантно, красиво", — сказал глава государства. При этом он заметил, что не знает, как назвать свой стиль.

"Я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю, так смотрю, конечно, чтобы было прилично, камеры работают, миллионы людей смотрят. Надо прилично выглядеть, конечно, но, как бы это сказать, есть такое слово "не заморачиваться", я особенно на этот счет не заморачиваюсь", — добавил президент РФ, признав при этом, что это важная составляющая. Женский стиль в одежде, добавил Путин, это вообще искусство. По его словам, его взгляды претерпели эволюцию на этот счет.

"Архитектура понятно, художественное творчество понятно, музыка понятно, театр, а в прежние годы, когда я был студентом, относился к этому никак. А сейчас я считаю, что это действительно творчество, это художественное творчество и очень важное для человека", — сказал глава государства, пишет bfm.ru.

Справка

Молодежный образовательный форум "Таврида" проходит в Крыму в третий раз, традиционно объединяя талантливую молодежь и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы и истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела; цель форума — создание профессиональных сообществ из числа творческой молодежи.

Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодежи, а также "Роспатриотцентр" совместно с Московским государственным институтом культуры.