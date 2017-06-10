Путин рассказал о себе как о дедушке

У президента РФ Владимира Путина есть внуки, но ему не хватает времени для игр с ними. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Автор документального фильма "Интервью с Путиным" спросил политика, любит ли тот своих внуков. "Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", - сообщил режиссер телеканалу.
Фильм Стоуна "Интервью с Путиным" покажет Первый канал. В эфир лента будет выходить с 19 по 22 июня в 21:30 по московскому времени под названием "Путин". Права на показ канал приобрел у компании Showtime, сообщает "Российская газета".
Справка
Оливер Стоун Оливер снял фильмы "Уолл Стрит: Деньги не спят", "Башни-близнецы", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Взвод", "К югу от границы", "Сноуден". В основном он снимает фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
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