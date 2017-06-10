Путин рассказал о себе как о дедушке

Автор документального фильма "Интервью с Путиным" спросил политика, любит ли тот своих внуков. "Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними", - сообщил режиссер телеканалу.

Фильм Стоуна "Интервью с Путиным" покажет Первый канал. В эфир лента будет выходить с 19 по 22 июня в 21:30 по московскому времени под названием "Путин". Права на показ канал приобрел у компании Showtime, сообщает "Российская газета".

Справка

Оливер Стоун Оливер снял фильмы "Уолл Стрит: Деньги не спят", "Башни-близнецы", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Взвод", "К югу от границы", "Сноуден". В основном он снимает фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.