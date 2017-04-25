Путин сказал, что он как морской чертик смотрит, чтобы Россию никто не съел

24 апреля Владимир Путин присутствовал на заседании попечительского совета Российского географического общества (РГО). Здесь ему показали кадры из проекта "Изучение подводного мира арктических вод России", где один моллюск под названием морской ангел поедает других моллюсков, называющихся морскими чертями. Президент сравнил свою работу с нелегкой жизнью этих беспозвоночных, пишет РБК.
Владимир Путин,
президент РФ:
Морской ангел, и он поедает чертика, да? <...>
То, чем я занимаюсь. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам.
По его словам, наблюдать за происходящим в природе весьма полезно.
Справка
Морской ангел — вид брюхоногих моллюсков. Он хищник и питается моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины тоже являются хищниками и кормятся планктоном. Они ловят его с помощью ловчих сетей из слизи.
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