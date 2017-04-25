Путин сказал, что он как морской чертик смотрит, чтобы Россию никто не съел

Владимир Путин,

президент РФ:

Морской ангел, и он поедает чертика, да? <...> То, чем я занимаюсь. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам.

По его словам, наблюдать за происходящим в природе весьма полезно.

Справка

Морской ангел — вид брюхоногих моллюсков. Он хищник и питается моллюсками из рода лимацины, которых также называют морскими чертями. Лимацины тоже являются хищниками и кормятся планктоном. Они ловят его с помощью ловчих сетей из слизи.



