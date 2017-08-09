Путин в резиденции "Бочаров ручей" встретился семьей, которой подарил путевку в Сочи

Путин встретился с семьей, которой подарил путевку в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин встретился с семьей, которой подарил путевку в Сочи. Фото: kremlin.ru. Путин встретился с семьей, которой подарил путевку в Сочи. Фото: kremlin.ru.

В ходе беседы президент интересовался условиями, в которых разместили Анастасию с сыном и её сестру с двумя детьми.

Глава государства заметил, что в санатории, где отдыхает Анастасия и её сестра, есть возможность пройти курсы различных оздоровительных процедур. Анастасия Вотинцева и Наталья Сурнина поблагодарили Владимира Путина за предоставленную им возможность поправить здоровье детей, которые часто болеют из?за бытовой неустроенности.

Путин интересовался решением жилищного вопроса этой семьи. В ходе "Прямой линии" с главой государства Анастасия Вотинцева рассказала, что вынуждена жить с сестрой и детьми в аварийном доме, расселить который местные власти собираются только в 2029 году.

Через несколько дней Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ижевск и смог лично убедиться в непригодности этого дома для проживания. Президент поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца года решить вопрос с переселением.