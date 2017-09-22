Путин в "Яндексе" познакомился с "Алисой" и поговорил с машинным интеллектом

Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин в "Яндексе". Фото: kremlin.ru.

Президент ознакомился с основными направлениями деятельности компании. Главе государства рассказали, в частности, о работе системы "Яндекс.Поиск", разработках в области искусственного интеллекта, онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета, в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта.

Одна из новых разработок "Яндекса" — голосовой помощник "Алиса".

Путину показали машинный интеллект: "Алиса" рассказала президенту про погоду и местонахождение pic.twitter.com/4klXLtX5Mb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.

В программу "Алисы" заложены, в частности, сведения о погоде, ответы на вопросы о маршрутах по городу. Диалог можно вести как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате. В мире нет аналогов "Алисы" — в отличие от других голосовых помощников с ней можно просто разговаривать. Машина работает не по принципу распознавания ключевых слов, как уже созданные голосовые помощники, а анализирует перед ответом большие объёмы информации. Голосовой помощник "Алиса" будет запущен 10 октября.

"Тебя здесь не обижают?": Путин поговорил с машинным интеллектом про фотографии котиков в интернетеhttps://t.co/WqSfV9pPfC pic.twitter.com/MPZi1XwErK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.

Владимиру Путину также показали действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в "Яндексе". Глава государства наблюдал, как автомобиль проехал по двору.

Он поехал: Путину показали российский автомобиль-беспилотник pic.twitter.com/NCGZBg5Nyq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.

23 сентября "Яндексу" исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году была представлена одноименная поисковая система.

В компании работают около семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.

Вскоре после визита Путина эвакуировали головной офис "Яндекса". Из здания были выведены 1,9 тысячи человек. После этого началась проверка помещений.

Несколько сотрудников "Яндекса" рассказали, что в офисе сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников вывели на улицу, сообщают РИА Новости.

По словам источника, из здания были выведены 1,9 тысячи человек. После этого началась проверка помещений.

Несколько сотрудников "Яндекса" рассказали, что в офисе сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников вывели на улицу, пишет polit.ru.

По данным источника ТАСС, эвакуация затронула около 3 тысяч человек. Угроза взрыва не подтвердилась.