Путин высоко оценил новый фильм о князе Владимире

Президент планирует посмотреть фильм еще раз, цитирует слова главы государства ТАСС.

Владимир Путин,

президент РФ:

Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественно произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны. Безусловно, (фильм) интересный. С удовольствием посмотрю еще раз.

Путин подчеркнул, что в фильме описан важнейший для российской истории временной промежуток.

Справка

Российский фильм "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет". Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от "Повести временных лет" действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира I Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский.