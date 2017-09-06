Путин впервые проголосует на муниципальных выборах

Глава государства отдаст свой голос за депутатов своего округа — Гагаринского округа Москвы — 10 сентября, в единый день голосования.

"Этого никогда нельзя исключать", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства прийти на муниципальные выборы. В территориальной избирательной комиссии Гагаринского округа телеканалу сказали, что их никто не предупреждал о визите президента. Представитель столичного отделения "Единой России" заявил, что московские единороссы будут рады, если Владимир Путин придет на избирательный участок и отдаст голос за кандидатов от партии.

Путин придет голосовать на муниципальные выборы впервые, подчеркивают собеседники издания. По их словам, это связано с желанием власти подать пример избирателям и привлечь внимание к выборам, причем как к муниципальным, которые население традиционно игнорирует, так и президентским — в марте 2018 года.

На сайте Кремля пока нет ни одного упоминания того, что президент приходил голосовать на муниципальные выборы. Есть лишь сообщения о том, что он участвовал в избрании Московской городской думы.

Помимо президента подавать пример будут многие ведущие российские политики. В голосовании примет участие и премьер Дмитрий Медведев, рассказал телеканалу собеседник, близкий к правительству, пишет znak.com.

Ранее источники "Дождя" рассказывали, что в Кремле прорабатывают возможные механизмы повышения явки на выборах разных уровней: сначала они могут опробироваться на региональном уровне, а затем использоваться на выборах главы государства. Например, обсуждалась идея проведения в один день с выборами референдумов по актуальным для населения местным проблемам.