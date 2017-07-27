Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет

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Сегодня, 09:26.
Политика

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы тех, кто не служил в армии. Теперь неслужившие смогут устроиться туда только через 10 лет, пишет "Коммерсантъ".

Армия.
Армия. Фото: Михаил Хаустов.

Ранее запрет действовал без ограничения срока его действия, однако его бессрочный характер был признан не соответствующим Конституции РФ.

Закон обязывает военные комиссариаты информировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

В прошлом году Минобороны заявило о снижении числа уклонистов среди призывников на треть.

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