Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает брать на работу в госорганы тех, кто не служил в армии. Теперь неслужившие смогут устроиться туда только через 10 лет, пишет "Коммерсантъ".
Ранее запрет действовал без ограничения срока его действия, однако его бессрочный характер был признан не соответствующим Конституции РФ.
Закон обязывает военные комиссариаты информировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
В прошлом году Минобороны заявило о снижении числа уклонистов среди призывников на треть.
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