Путин заявил, что большинство олигархов "вписалось в новые правила"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство олигархов согласились работать по справедливым правилам, заявил он в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
По словам российского лидера, "им было сказано, что никто не посягает на собственность, а наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые". Путин отметил, что "закон есть закон".
"Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", — рассказал глава государства.
Путин отметил, что "в эти правила вписались" большинство представителей бизнеса
"Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Этим не понравилось. Но это единицы", — сказал он.
Также Путин рассказал, что монетарную политику Банка России положительно оценивает руководство МВФ. "Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ", — сказал он.
По словам президента РФ, Россия погасила свой долг перед МВФ, а также долги бывших республик СССР, в том числе долг Украины в размере $16 млрд.
"А о кредитно-денежной политике — мы в контакте с госпожой главой МВФ Кристин Лагард, с другими коллегами из МВФ, мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации, и мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России, оценивает положительно", — сказал он, пишет "Росбалт".
В России четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" 19—22 июня покажет Первый канал.
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