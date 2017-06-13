Путин заявил, что большинство олигархов "вписалось в новые правила"

По словам российского лидера, "им было сказано, что никто не посягает на собственность, а наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые". Путин отметил, что "закон есть закон".

"Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", — рассказал глава государства.

Путин отметил, что "в эти правила вписались" большинство представителей бизнеса

"Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Этим не понравилось. Но это единицы", — сказал он.

Также Путин рассказал, что монетарную политику Банка России положительно оценивает руководство МВФ. "Центральный банк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ", — сказал он.

По словам президента РФ, Россия погасила свой долг перед МВФ, а также долги бывших республик СССР, в том числе долг Украины в размере $16 млрд.

"А о кредитно-денежной политике — мы в контакте с госпожой главой МВФ Кристин Лагард, с другими коллегами из МВФ, мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации, и мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России, оценивает положительно", — сказал он, пишет "Росбалт".

В России четырехсерийный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" 19—22 июня покажет Первый канал.