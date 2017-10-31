Путин заявил, что кто-то с неизвестными целями собирает биоматериал россиян

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями. В частности, он отметил, что в единый день голосования 10 сентября около миллиона просмотров видеотрансляций с избирательных участков "были инициированы с IP-адресов из-за рубежа".

"Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — сказал Путин.

Относиться к этому надо "без всяких страхов", отметил президент. "Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны", — заключил глава государства.

В середине июля на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity был опубликован контракт, в котором сказано, что учебное авиационное командование ВВС США заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов синовиальную жидкость.

"Все образцы свежезамороженной синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения", — говорилось в контракте. Образцы доноров с Украины не принимались. В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.

Интересовались россиянами и в ЦРУ. Ведомство открыло набор сотрудников со знанием русского языка. "Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", — говорилось в сообщении ЦРУ в Twitter от 29 сентября.