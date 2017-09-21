Путин заявил, что невозможно получать зарплату ниже прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) является обязательством власти перед россиянами, сообщает ТАСС.
"Мы обязательно, все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно", — считает Путин.
"Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растет", — уточнил глава государства на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым.
Калинин отметил, что увеличение МРОТ может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.
"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", — заявил Владимир Путин.
Правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы.
Факт
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявляла, что почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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