Путин заявил, что невозможно получать зарплату ниже прожиточного минимума

"Мы обязательно, все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно", — считает Путин.

"Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растет", — уточнил глава государства на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым.

Калинин отметил, что увеличение МРОТ может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.

"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", — заявил Владимир Путин.

Правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы.

Факт

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявляла, что почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).