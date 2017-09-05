Путин заявил, что Трамп ему не невеста

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС назвал наивным вопрос по поводу его возможного разочарования в президенте США Дональде Трампе, сообщает "Интерфакс".
"Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", — сказал Путин.
Глава государства также заявил, что считает некорректным обсуждать перспективы импичмента Трампа. "Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможности развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", — добавил президент РФ, пишет "Росбалт".
Справка
Представители демократов в Конгрессе США Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президенту страны Дональду Трампу. "Мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудии и российскому вмешательству в наши выборы", — говорится в заявлении парламентариев.
Первый заместитель пресс-секретаря американской администрации Сара Сандерс назвала инициативу импичмента Трампа "смехотворной".
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