Путин заявил, что Трамп ему не невеста

"Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что считает некорректным обсуждать перспективы импичмента Трампа. "Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможности развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", — добавил президент РФ, пишет "Росбалт".

Справка

Представители демократов в Конгрессе США Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президенту страны Дональду Трампу. "Мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудии и российскому вмешательству в наши выборы", — говорится в заявлении парламентариев.

Первый заместитель пресс-секретаря американской администрации Сара Сандерс назвала инициативу импичмента Трампа "смехотворной".