Пьяная бийская учительница убила свою 5-летнюю дочь

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она нанесла многочисленные ножевые ранения своей дочери. О случившемся она сообщила находящемуся на работе мужу, который сообщил об этом в полицию.

На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа, которая обнаружила тело девочки с многочисленными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По информации издания "Наш Бийск", женщина работала в одном из местных образовательных учреждений. В комментариях в бийских пабликах пользователи уточнили, что женщина была учителем в местном лицее, однако недавно уволилась.