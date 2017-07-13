Пьяная бийская учительница убила свою 5-летнюю дочь

Поздно вечером 11 июля 36-летняя жительница Бийска забила ножом свою 5-летнюю дочь.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она нанесла многочисленные ножевые ранения своей дочери. О случившемся она сообщила находящемуся на работе мужу, который сообщил об этом в полицию.
На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа, которая обнаружила тело девочки с многочисленными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По информации издания "Наш Бийск", женщина работала в одном из местных образовательных учреждений. В комментариях в бийских пабликах пользователи уточнили, что женщина была учителем в местном лицее, однако недавно уволилась.
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