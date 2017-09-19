Пьяный мужчина зарезал российского легкоатлета в Москве

В Москве от ножевого ранения скончался 23-летний легкоатлет Николай Иванов. По предварительной информации, он пытался вступиться за девушку, к которой приставал пьяный хулиган.
ЧП произошло ночью 15 сентября. Тренер спортсмена Сергей Осипов рассказал РИА Новости, что Иванов прогуливался с двумя друзьями по улице. В какой-то момент они услышали крик о помощи от девушки.
"Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой", — рассказал Осипов.
Иванов занимался спортивной ходьбой. На его счету есть серебро молодежного первенства России 2015 года, награды других российских соревнований. "Это был очень перспективный ходок на 50 км. Как вы знаете, на этой дистанции расцвет ходоков приходится на более поздний возраст", — рассказала ТАСС личный тренер спортсмена Татьяна Фролова.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Личность убийцы пока не установлена.
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