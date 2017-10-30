Работодатель 14-летней модели в Шанхае рассказал о причинах смерти девочки

Работодатель скончавшейся в Китае 14-летней топ-модели из Перми Влады Дзюба опроверг информацию о том, что девочка-подросток умерла от истощения. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала множественная дисфункция внутренних органов, вызванная септикопиемией, сообщает РИА Новости.
Ранее генеральное консульство РФ в Шанхае подтвердило факт гибели 14-летней россиянки в одной из больниц Шанхая. По данным представителя модельного агентства, где занималась девочка, она болела менингитом. Тем временем в некоторых СМИ появилась информация о том, что школьница якобы скончалась от сильного истощения и работала по "рабскому контракту" без страховки.
По словам генерального директора модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И, смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины. Работодатель утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями, пишет bfm.ru.
Известно, что после вечернего показа девушка вернулась домой с температурой 40, когда она приехала в одну из шанхайских клиник, ее положили в реанимацию. Вскоре девочка впала в кому, и ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Двое суток врачи боролись за ее жизнь, однако спасти не смогли. При этом мама Влады, редактор глянцевого журнала Оксана Дзюба, сообщила в эфире телеканала "Россия-24", что девочка всегда отличалась хорошим здоровьем, и трагедия стала неожиданностью.
В ночь на 27 октября юная модель скончалась.
Девочка была в модельном бизнесе с 12 лет и не так давно получила титул "топ-модель" на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай.
В деле остается много неясностей, и не только с диагнозом и страховкой, а, например, еще и с тем, почему ребенок, которого мама заранее перевела на дистанционное обучение, вместо того, чтобы сидеть над учебниками, вышагивал по подиуму.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил, что необходимо законодательно разобраться с использованием детского труда за рубежом, поскольку сейчас, по его словам, закон этот вопрос не регулирует, и судьба детей, по сути, отдана на откуп чужим людям.
Справка
Септикопиемия — форма сепсиса, при которой наряду с общей интоксикацией организма происходит образование метастатических абсцессов в различных тканях и органах.
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