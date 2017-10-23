РАН предрек рекордный рост экономике России

Эксперты подсчитали, что с 2017 по 2035 год темпы увеличения ВВП в среднем составят 3,7% в год. При этом пик экономического роста придется на 2021–2025 годы и составит почти 5% ежегодно.

В докладе также отмечается, что в структуре ВВП также произойдут изменения: в четыре раза вырастет доля средне- и высокотехнологичных производств, вдвое увеличится вклад образования, здравоохранения и НИОКР.

Эксперты из Райффайзенбанка и НИУ ВШЭ скептически отнеслись к прогнозу Академии наук. По мнению специалистов, подобные результаты достижимы лишь при структурных реформах экономики в целом, а также восстановлении цен на нефть по $100 за баррель.

"Ударный" рост экономики возможен, но потребуется снизить административное давление на бизнес, внедрить цифровые технологии в здравоохранение, провести реформу контрактной системы госзакупок, полагают опрошенные изданием эксперты.

"Нужно реформировать банковскую систему с целью создания новых инвестбанков, которые будут привлекать инвестиции из-за рубежа. Но для этого нужна банковская система нового типа, которая будет работать на акционерном капитале, а не на депозитах населения. Для банков, которые живут на вкладах населения, нужно развивать фондовый рынок, чтобы они могли вкладывать в большее количество инструментов, — считает Валерий Миронов, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.