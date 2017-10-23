РАН предрек рекордный рост экономике России

В ближайшие три года темпы роста экономики России составят 3,3%, что выше среднемировых показателей. Пик экономического роста придется на 2021–2025 годы и будет составлять по 5% ежегодно. Об этом говорится в докладе РАН "Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России" с прогнозом до 2035 года, пишут "Известия".
Эксперты подсчитали, что с 2017 по 2035 год темпы увеличения ВВП в среднем составят 3,7% в год. При этом пик экономического роста придется на 2021–2025 годы и составит почти 5% ежегодно.
В докладе также отмечается, что в структуре ВВП также произойдут изменения: в четыре раза вырастет доля средне- и высокотехнологичных производств, вдвое увеличится вклад образования, здравоохранения и НИОКР.
Эксперты из Райффайзенбанка и НИУ ВШЭ скептически отнеслись к прогнозу Академии наук. По мнению специалистов, подобные результаты достижимы лишь при структурных реформах экономики в целом, а также восстановлении цен на нефть по $100 за баррель.
"Ударный" рост экономики возможен, но потребуется снизить административное давление на бизнес, внедрить цифровые технологии в здравоохранение, провести реформу контрактной системы госзакупок, полагают опрошенные изданием эксперты.
"Нужно реформировать банковскую систему с целью создания новых инвестбанков, которые будут привлекать инвестиции из-за рубежа. Но для этого нужна банковская система нового типа, которая будет работать на акционерном капитале, а не на депозитах населения. Для банков, которые живут на вкладах населения, нужно развивать фондовый рынок, чтобы они могли вкладывать в большее количество инструментов, — считает Валерий Миронов, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
Как следует из прогноза социально-экономического развития России на 2018–2020 годы, на основе которого составлен проект бюджета на три года, рост экономики в 2017-м и 2018-м годах составит 2,1%, в 2019-м и 2020-м — 2,2% и 2,3% соответственно. Через три года рост инвестиций достигнет 5,7%, а инфляция на все три года зафиксируется в размере 4%.
В 2016 году падение российской экономики составило 0,2%.
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