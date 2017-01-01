Расписание магнитных бурь в феврале и начале марта

Геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. Отдельные дни ожидаются возмущения магнитосферы Земли, переходящие в слабую магнитную бурю.

Расписание дней, в которые возможны магнитные бури:

14 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

23 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

27 февраля возможна магнитная буря уровня G2 (слабая)

28 февраля возможна магнитная буря уровня G2 (средняя)

1 марта возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

2 марта возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

3 марта возможны возмущения магнитосферы Земли

4 марта возможны возмущения магнитосферы Земли

К магнитным бурям чувствительны 50-70% населения. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям в эти дни внимательней отнестись к своему самочувствию. В такие дни и вполне здоровые люди могут испытывать недомогание, вялость и беспричинную усталость, поэтому необходимо прислушиваться к организму и узнавать прогноз заранее, чтобы свести к минимуму отрицательное влияние магнитных бурь на здоровье.

В дни магнитных бурь специалисты рекомендуют по возможности избегать переутомления и физических нагрузок, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, вовремя провести профилактические мероприятия, так как в дни солнечной активности хронические заболевания обостряются, пишет informing.ru.