Расписание научных шоу в музее "Как-так?" в феврале

В этой программе мы собрали 15 популярных и знаменитых фокусов, и раскрыли их секреты! И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

"Галстук для героя".

В воскресенье, 19 февраля, в 13.00 пройдёт мастер-класс "Галстук для героя". Приближается самый мужественный из всех героических, самый доблестный из всех благородных праздник – День Защитника Отечества. Мы поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь Российской армии и всех тех, кто отдал свой долг или еще собирается на военную службу. Приглашаем все наших друзей на мастер-класс "Сам себе Левша" по изготовлению подарка настоящему защитнику Отечества – галстука для героя. У нас есть идея, как сделать его исключительным, креативным, де еще и с электронной начинкой. Кстати, это отличный подарок кавалеру, папе или любому другому вашему герою, который будет в полном восторге от такого модного и технически оснащенного аксессуара!

А также 19 февраля в 16.00 в музее "Как-так?" пройдёт шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как же можно сделать из соски шарик, и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы ребята найдут в шоу "Супер-лаборатория".

В четверг, 23 февраля, в 15.00 премьера нового шоу "Шоу с жидким азотом" (впервые в нашей программе!) - интересное научное шоу, во время которого ребята познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух. В программе более 10 экспериментов с жидким азотом! Вот только некоторые из них:

"Шоу с жидким азотом".

заморозка воздушного шарика — получаем жидкий воздух;

забиваем гвоздь бананом;

хрупкая резинка;

летающие мыльные пузыри;

супер — дымовуха;

хрупкая роза.

В субботу, 25 февраля, в 15.00 пройдёт научное шоу профессора Николя "Всё включено". Это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Здесь и опыты с сухим льдом, и отличные эксперименты со звуком и полимерами. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

В воскресенье, 26 февраля, в 16.00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда школьная наука не была такой интересной.

На шоу обязательна предварительная запись.

Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанным ниже телефонам.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 147-в

Тел.: (3852) 357-500, 357-550, 222-745

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Сайт: kaktak22.ru

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