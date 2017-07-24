Разбор. Всё, что вам нужно знать про курортный сбор в Алтайском крае

В июле Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах страны, среди которых — Алтайский край. Объясняем, что это за закон, как он будет работать и кто сможет не платить сбор.
Это сумма, которую будут взимать с туриста, проживающего в объектах размещения курорта более суток. Сбор не включается в стоимость проживания и выплачивается до выезда из гостиницы или санатория.
Эксперимент по введению курортного сбора будут проводить в четырех регионах: Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Туристы, отдыхающие в Республике Алтай, не будут платить сбор.
В 2018 году размер сбора не превысит 50 рублей. В последующие годы эту сумму могут увеличить до 100 рублей. Однако власти смогут варьировать размер сбора: например, понизить до 0 рублей в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в отеле или санатории. Размер платежа также может отличаться для разных территорий региона.
Платить надо будет в месте размещения, где отдыхает турист. Обязанность по сбору денег законодатели возложили на владельцев турбаза, отелей, санаториев и т. д. В законе их называют операторами курортного сбора.
Турист должен будет заплатить за те дни, которые он прожил на курорте — за исключением дня заезда. Собранные деньги оператор зачисляет в краевой бюджет.
От оплаты курортного сбора освобождаются дети, местные жители, студенты до 24 лет и спортсмены, приезжающие на соревнования на территорию эксперимента. К льготным категориям также относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, больные туберкулезом, малоимущие семьи и граждане, чей доход ниже прожиточного минимума и другие. Полный перечень содержится в законопроекте на сайте Госдумы.
Для того, чтобы не платить курортный сбор, этим гражданам необходимо предъявить в гостинице, турбазе или отеле оригинал или копию документа, который освобождает от уплаты.
Деньги должны будут расходоваться на объекты курортной инфраструктуры территории, на которой проводится эксперимент. Это может быть ремонт, строительство и благоустройство парков, скверов, городских лесов, бульваров, терренкуров, пляжей, набережных, пешеходных зон и т.п. На собранные средства нельзя будет отремонтировать дороги и коммунальную инфраструктуру.
С 1 мая 2018 года. До 1 декабря 2017 года власти региона разработают региональный закон, в котором пропишут территории края и перечень средств размещения, где будут взимать сбор.
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