Разбор. Всё, что вам нужно знать про курортный сбор в Алтайском крае

1 Что такое курортный сбор?

Это сумма, которую будут взимать с туриста, проживающего в объектах размещения курорта более суток. Сбор не включается в стоимость проживания и выплачивается до выезда из гостиницы или санатория.

Эксперимент по введению курортного сбора будут проводить в четырех регионах: Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Туристы, отдыхающие в Республике Алтай, не будут платить сбор.