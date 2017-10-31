Разбор. Как оплатить имущественные налоги физлиц в 2017 году онлайн и оффлайн

1 Я не получил по почте письмо с налоговыми квитанциями: что делать?

Письма с квитанциями для уплаты имущественных налогов физлиц отправляются до 1 ноября. Если вы не получите письмо после праздников, 7-8 ноября, то нужно что-то предпринимать для того, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере вам начислены.

Для получения информации можно позвонить на "горячую линию" ФНС по телефону 8-800-222-22-22. По номеру вашего ИНН оператор скажет, было ли отправлено письмо, начислены ли вам налоги на имущество и в каком размере.

Второй вариант — прийти в налоговую инспекцию, к которой вы прикреплены по месту жительства. Там можно все узнать и получить квитанции.

Третий — воспользоваться электронным личным кабинетом на сайте ФНС.