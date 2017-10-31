Разбор. Как оплатить имущественные налоги физлиц в 2017 году онлайн и оффлайн

Для оплаты налогов на имущество физлиц остался месяц. Если не сделать этого до 1 декабря, то начисления превратятся в задолженность и на них начнет "капать" пеня (зависит от суммы налога, числа дней просрочки, ставки рефинансирования ЦБ). В редакцию altapress.ru обратилось несколько читателей, у которых возникли проблемы с оплатой налогов. За ответами мы обратились к начальнику отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяне Малютиной. Она рассказала, как правильно действовать.
Письма с квитанциями для уплаты имущественных налогов физлиц отправляются до 1 ноября. Если вы не получите письмо после праздников, 7-8 ноября, то нужно что-то предпринимать для того, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере вам начислены.
Для получения информации можно позвонить на "горячую линию" ФНС по телефону 8-800-222-22-22. По номеру вашего ИНН оператор скажет, было ли отправлено письмо, начислены ли вам налоги на имущество и в каком размере.
Второй вариант — прийти в налоговую инспекцию, к которой вы прикреплены по месту жительства. Там можно все узнать и получить квитанции.
Третий — воспользоваться электронным личным кабинетом на сайте ФНС.
Возможно, письмо потерялось или его вообще не было. Например, если налог на имущество не был начислен (допустим, человек попал в категорию льготников). Если сумма налогов составила менее 100 рублей, то письмо тоже не придет — УФНС не рассылает письма по таким небольшим начислениям.
На портале госуслуг в данный момент начисленные налоги не отображаются. В электронном виде их можно посмотреть только в личном кабинете на сайте ФНС. На портале госуслуг появится задолженность по налогам, если вы не заплатите их до 1 декабря.
Чтобы начать пользоваться личным кабинетом на сайте ФНС, необходимо подтвердить свою личность. Сделать это можно двумя способами.
Если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг (вы подтвердили личность в специальном удостоверяющем центре), то с помощью логина и пароля вашей учетной записи на портале вы сможете войти в личный кабинет на сайте ФНС.
Второй вариант — прийти в налоговую инспекцию с паспортом. Там вам выдадут регистрационные данные для использования вашего личного кабинета.
Люди, которые подтверждали свою личность для работы с порталом госуслуг по почте (было популярно в 2011-2012 годах), не смогут войти в личный "налоговый" кабинет. Они также не смогут воспользоваться услугами ФНС на портале госуслуг. ФНС считает подтвержденными только те учетные записи, которые пользователи зарегистрировали при личном визите в один из удостоверяющих центров. Это объясняют требованиями безопасности.
Начисленные налоги относятся к налоговой тайне. Задолженность по налогам — нет, поэтому доступ к этой информации гораздо проще.
Такое может случиться по разным причинам. Возможно, в системе произошла ошибка. Чтобы все выяснить, можно позвонить на "горячую линию" 8-800-222-22-22.
На портале госуслуг можно оплатить онлайн только налоговую задолженность, сервиса для оплаты начисленных налогов там нет. Оплата начисленных налогов в электронной форме доступна в личном кабинете на сайте ФНС.
Если вы получили бумажное письмо с квитанцией, то налоги можно оплатить в мобильных приложениях банков (либо в версии "личного кабинета" банка для ПК), вбив в специальную форму номер квитанции. Также можно отсканировать штрихкод.
Оплатить налоги также можно "по старинке" — в отделениях банков. В некоторых банках стоят терминалы для самостоятельной оплаты (без помощи оператора). Они считывают штрихкоды квитанций. Квитанции, конечно, нужно взять с собой.
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