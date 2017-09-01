В Алтайском крае почти два месяца назад пропала молодая девушка

Пропавшая Е. Шишкова.

Приметы пропавшей:

рост 165 см,

телосложение xудощавое,

волосы черные до плеч,

глаза голубые.

Как была одета, неизвестно. Может находиться в любом регионе РФ.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).