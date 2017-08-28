Разорившаяся компания задолжала российским туристам почти 30 млн рублей

Глава компании — Четин Бозаджы Джафер, формально не числящийся в составе сотрудников фирмы, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Руководитель Ted Travel — лишь "номинальный" директор, считают в Ростуризме. По словам Тюриной, Джафер — "совсем не новичок российского рынка" (занимался турбизнесом в РФ на протяжении почти двух десятилетий). В настоящее время бизнесмен находится за границей.

"В начале 2000-х он возглавлял компанию Gotur, затем руководил туроператором Bentour и вместе с этой компанией "влился" в "Анекс Tур", где стал директором по развитию и продукту на новых направлениях. В начале 2012 года был приглашен в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту", — напомнила пресс-секретарь РСТ.

В Ростуризме уточнили, что за последние два года туроператор Ted Travel четыре раза менял руководителей, а представляющее его юридическое лицо ООО "Терра", внесенное в реестр туроператоров в 2015 году, дважды оттуда исключалось и вновь возвращалось, пишет polit.ru.

О прекращении деятельности Ted Travel стало известно 24 августа, а день спустя глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что руководство туроператора не явилось на экстренное заседание ассоциации "Турпомощь", где планировалось обсудить доставку клиентов фирмы из Турции. По словам Сафонова, такая ситуация сложилась впервые, и Ростуризм обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить саму компанию и ее руководителей.

По предварительным данным, в Турции на момент прекращения деятельности фирмы Ted Travel находились 754-780 отправленных ею туда российских туристов, за которых не были внесены средства на проживание и обратный перелет. Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что еще 2-2,8 тыс. человек теоретически могли приобрести путевки Ted Travel, но еще не вылетели на отдых.

В "Турпомощи" пообещали помощь клиентам Ted Travel со стороны крупных туроператоров и авиакомпаний (в частности, "Якутия" согласилась вывезти 680 туристов, остальных посадят на свободные места другие перевозчики).