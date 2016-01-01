Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео

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Сегодня, 19:31.
Популярная наука

Канал Reactions на YouTube представил видео, на котором демонстрируется реакция головного мозга человека на алкоголь.

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы. Фото: СС0.

Он содержит этанол, который запускает цепочку биохимических реакций, стимулирующих выработку дофамина — гормона, являющегося частью системы вознаграждения.

Употребление спиртного сопровождается изменением частоты дыхания и температуры тела, пишет Lenta.ru.

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