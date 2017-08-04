Редкие архивные снимки Владимира Путина и его семьи

Школьные и студенческие годы, служба, первая любовь — трудно поверить, что российский лидер когда-то был обычным парнем Вовой из Ленинграда. Снимки охватывают период жизни Владимира Путина примерно с 1960 по 1990 годы.
Будучи подростком, Владимир часто опаздывал на уроки. Привычка сохранилась. Фото: fishki.net.
Свадьба. Фото: fishki.net.
От студента до сотрудника КГБ: слева - 1972, за три года до окончания ЛГУ. Справа - 1980, Владимир уже 5 лет работал в КГБ. Фото: fishki.net.
Выписка из роддома. Фото: fishki.net.
Семейное фото 1985 года с отцом Владимиром Спиридоновичем Путиным и матерью. Фото: fishki.net.
Младшая, Катерина, родилась в 1986 году в Дрездене. Фото: fishki.net.
Разница между снимками - около 10 лет: от выпускника университета до офицера контрразведки. Фото: fishki.net.
1980-е: тогда Владимир познакомился с будущей женой Людмилой, свадьба состоялась в 1983 году. Фото: fishki.net.
1970 год. С 12-ти лет Путин занимался дзюдо и самбо, а в возрасте 18 лет удостоился звания городского чемпиона. Фото: fishki.net.
1970 год. Студенчество, начало учебы на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Фото: fishki.net.
Старшая из двух дочерей президента, Мария, родилась в 1985 году. Фото: fishki.net.
Путин с дочерьми. Фото: fishki.net.
Путин с дочерьми. Фото: fishki.net.
Семейный снимок начала 1990-х. Фото: fishki.net.
1958 год. С матерью - Марией Ивановной Шеломовой. Фото: fishki.net.
Университетские годы. Владимир танцует с приятельницей. Фото: fishki.net.
В школе он занимался боксом и боевыми искусствами. Фото: fishki.net.
Школьные фото: слева - 1960 год, справа - примерно 1965. Фото: fishki.net.
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