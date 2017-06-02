"Рекордно низкие". Греф заявил, что ипотека подешевеет

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил, что сейчас в России рекордно низкие ставки по ипотеке. И они имеют тенденцию к дальнейшему снижению, считает Греф. Об этом пишут "Известия".
"Мы с 1 июня снизили ставки по строящемуся жилью. И с 5-го снижаем ставки по ипотеке. Лучшее предложение будет порядка 9,5% для молодой семьи.это исторически самая низкая ставка, для молодых семей и базовая ставка для всех остальных будет от 10-10,5% годовых", — подчеркнул Греф.
Банкир отметил, что это не предел: ставки будут падать и дальше вслед за инфляцией.
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