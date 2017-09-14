Результаты голосования отменили на трех избирательных участках в Барнауле

На трех избирательных участках в Барнауле (№№203, 253 и 89) отменили результаты голосования. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на первого секретаря алтайского крайкома КПРФ Марию Прусакову.
По словам коммунистки, на одном из участков число досрочно проголосовавших оказалось примерно равным числу избирателей, пришедших на участок в единый день голосования, на другом было выявлено несколько недостоверных бюллетеней. Мария Прусакова ссылалась на данные члена горизбиркома, принимавшего участие в заседании комиссии.
Altapress.ru удалось получить подтверждение этой информации в избиркоме:
Решением избирательной комиссии города Барнаула итоги голосования на трех участках на выборах депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу признаны недействительными. Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования.
Основанием для принятия данного решения послужили выявленные нарушения при проведении голосования, в том числе досрочного голосования, а также наличие обращений, связанных с нарушением процедуры голосования, работой со списками избирателей.
Допущенные нарушения законодательства о выборах не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках №№ 89, 203 и 253.
Признание итогов голосования на указанных избирательных участках недействительными не повлияло на общий результат выборов по муниципальному избирательному округу.
Руководитель краевой ячейки КПРФ тоже считает, что отмена результатов "досрочки" по трем участкам не повлияет на результаты выборов. Поэтому коммунисты намерены провести в Барнауле 17 сентября митинг за отмену результатов выборов в городскую думу. Мероприятие согласовано с властями еще до дня голосования, его начало — в 17.00.
Тем временем общественная организация "В защиту прав избирателей "Голос"" подсчитала результаты голосования (с учетом досрочного) на 86,5% УИКов Барнаула (217 из 251).
Станислав Андрейчук,
руководитель регионального отделения "Голоса":
Данные по этому количеству итоговых протоколов почти не отличаются от итоговых — погрешность составляет около 2%. И вот, что у нас получается. У "Единой России" почти 40% ее поддержки - это "досрочка". Если считать только день голосования, то в Барнаульской гордуме должно было быть 5 партий, как и сейчас.
Андрейчук рассказал, что копии избирательных протоколов "Голосу" предоставили представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока".
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