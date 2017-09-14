Результаты голосования отменили на трех избирательных участках в Барнауле

Решением избирательной комиссии города Барнаула итоги голосования на трех участках на выборах депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу признаны недействительными. Комиссия отменила решения участковых избирательных комиссий №№ 89, 203 и 253 об итогах голосования.

Основанием для принятия данного решения послужили выявленные нарушения при проведении голосования, в том числе досрочного голосования, а также наличие обращений, связанных с нарушением процедуры голосования, работой со списками избирателей.

Допущенные нарушения законодательства о выборах не позволили с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках №№ 89, 203 и 253.

Признание итогов голосования на указанных избирательных участках недействительными не повлияло на общий результат выборов по муниципальному избирательному округу.