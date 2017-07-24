Рогозин подключил Минпромторг к ремонту "Ё-мобиля" Жириновского

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, откликнулся на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского отремонтировать его сломавшийся "Ё-мобиль", пишет "Коммерсантъ".
По словам Жириновского, у его автомобиля, выпущенного всего в трех экземплярах, в 2016 году сломался аккумулятор, и машина простаивает. Письмо от политика поступило в аппарат правительства в конце июня: "После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось. Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении".
Как отметил собеседник издания, Рогозин в частном разговоре с главой Минпромторга Денисом Мантуровым предложил подключить к решению вопроса корпорацию "Уралвагонзавод", чтобы приделать к сломанному "Ё-мобилю" гусеницы и пушку. Мантуров в шутливой форме сказал, что ознакомит компанию с данной инициативой.
Михаил Прохоров пообещал подарить Жириновскому "Ё-мобиль" в 2012 году — в ходе предвыборной президентской кампании. Через два года лидер ЛДПР направил ему жалобу на то, что подарок до сих пор не получен. В декабре 2014-го Прохоров вручил обещанный автомобиль, пишет Lenta.ru.
Справка
Реализация проекта "Ё-мобилей" началась в 2010 году при сотрудничестве группы "Онэксим" Михаила Прохорова и компании "Яровит Моторс". Предполагалось, что это будет экологически чистый транспорт по цене около 450-490 тысяч рублей. Начало производства "Ё-мобилей" планировалось на 2012 год, потом его перенесли на неопределенный срок, и в 2014 году проект был закрыт. Документацию по нему за символическую сумму 1 евро Прохоров передал в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.
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