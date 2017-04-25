"Роскосмос" исключил из отряда трех космонавтов. Подробности

"Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя — заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина — от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина"", — говорится в сообщении.

Сергей Волков принял решение покинуть отряд по собственному желанию, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Еще два космонавта были исключены по состоянию здоровья. Волков совершил три космических полета общей продолжительностью 547 суток, пишет Lenta.ru. Также выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 23 часа 26 минут. Первый полет он выполнил в 2008 году, второй — в 2011 году, третий — с сентября 2015 года по март 2016 года.

Самокутяев выполнил два космических полета — в 2011 и 2014 годах. Длительность его полетов составила 331 день. Он также дважды выходил в открытый космос.

Ревин совершил один полет в космос в 2012 году продолжительностью 125 суток.

Ранее стало известно, что российский космонавт Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов — написал заявление об отчислении из отряда космонавтов.

Сам Падалка подтвердил, что будет работать в отряде до 28 апреля: "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет". Он также сообщил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы установить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе — в районе тысячи суток — однако его не назначают в экипаж.

Герой России Геннадий Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Он провел на орбите в общем 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды. 15 апреля 2016 года Международная авиационная федерация (Federation Aeronautique Internationale) признала его рекорд. Предыдущий рекорд - 803 дня - принадлежал другому российскому космонавту Сергею Крикалеву.

Помимо официальных достижений, Падалка - один из героев резонансного ролика, в котором двое космонавтов обсуждают предстоящую вахту на МКС. "Интересно там: детки внизу, девушки, провожают, слезы. А я думаю: на фига оно нам надо, а?" - рассуждает Падалка. Его товарищ Михаил Корниенко не соглашается: "Мы живем, пока мы работаем, летаем. На диван лег - и кирдык", пишет newsru.com.

В марте "Роскосмос" объявил о начале нового набора космонавтов. Кандидат должен быть гражданином России с высшим образованием и моложе 35 лет. Пол и цвет кожи, по словам исполнительного директора по пилотируемым программам госкорпорации Сергея Крикалева, никак не повлияют на отбор.

Конкурс пройдет в несколько этапов — отбор по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, оценка психологических качеств, тестирование по физической подготовленности. При отборе приоритет отдадут тем, кто уже имел опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

Факты

В отряде осталось всего 27 человек, 13 из которых не имеют опыта космических полетов.

Российский космонавт Александр Самокутяев в 2011 году делал фоторепортаж последних моментов пребывания астронавтов шаттла "Атлантис" на МКС. Эти фотографии, несомненно, стали историческими.