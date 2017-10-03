Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на детскую психику

Научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей провели экспертизу спиннеров на предмет их влияния на детскую психику, сообщает РИА "Новости".
Экспертиза показала, что эти игрушки не несут ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка. Однако спиннеры могут быть опасны из-за мелких деталей.
Роспотребнадзор подчеркивает, что следует периодически проверять спиннеры на наличие поломок. Устройства со светящимися элементами и батарейками дети дошкольного возраста, которые могут проглотить мелкие детали, должны использовать только под присмотром взрослых.
Также отмечается, что не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а при их покупке следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.
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