Россельхозбанк наращивает объемы инвестиционного кредитования в Алтайском крае

В 2017 году один из инвестиционных кредитов по льготной ставке был предоставлен главе фермерского хозяйства Анатолию Иванову. Средства долгосрочного кредита были использованы для приобретения самого современного трактора американской компании Case.

Анатолий Иванов,

глава фермерского хозяйства:

Сельское хозяйство невозможно представить без современной высокопроизводительной техники, но приобрести за свои деньги не всегда получается. Поэтому в таких серьезных вопросах на помощь приходит Россельхозбанк. Благодаря Банку мы получили льготный кредит: долгосрочный на 5 лет и краткосрочный. На долгосрочный мы приобрели трактор Case и нам удалось в минимальные сроки выполнить все посевные мероприятия.

Валерий Каменский,

заместитель директора Алтайского филиала:

Инвестиционные (долгосрочные) кредиты – хорошая поддержка для сельхозтоваропроизводителей. Они дают возможность обновлять парк техники, расширять посевные площади, модернизировать производство. Все это способствует успешному развитию экономики региона.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.