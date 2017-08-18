Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз белорусских продуктов

Россельхознадзор с 18 августа временно ограничил поставки продукции с четырех белорусских предприятий, среди которых "Савушкин продукт".
Ведомство также устанавливает режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще пяти производителей. Меры связаны с несоответствием данной продукции нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза. В продукции повторно выявлены следы антибиотиков, сообщает ТАСС.
Так, в мясе птицы производства "Витконпродукт", питьевом молоке "Молочные горки", сгущенном молоке Рогачевского МКК и сухой молочной сыворотке "Савушкина продукта" повторно выявлены следы антибиотиков. Среди предприятий, чья продукция будет подвергнута усиленному контролю, — "Бак", "Беловежские сыры", Бобруйский мясокомбинат, "Здравушка-Милк" и Минский молочный завод №1. В их продукции тоже были выявлены различные антибиотики, пишет bfm.ru.
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