России предсказали место лидера экономики Европы к 2050 году

В глобальной экономике к 2050 году будут доминировать развивающиеся страны. При этом Россия станет первой экономикой Европы. Такой прогноз содержится в докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Как сообщают авторы доклада, в 2016 году Россия по объему ВВП заняла шестое место в мире, уступив Германии, Японии, Индии, США и Китаю. При этом по показателю РФ обогнала Великобританию и Францию.
Через 33 года в рейтинге по ВВП из европейских стран останутся только Россия и ФРГ, причем Германия будет занимать девятое место, а Россия — шестое. Таким образом, по данным PwC, РФ станет первой европейской экономикой.
Рейтинг экономических лидеров к 2015 году выглядит так: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания.
При этом в докладе сообщается, что в ближайшие 10 лет сильный экономический рост переживут Вьетнам, Филиппины и Нигерия.
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