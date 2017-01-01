России предсказали место лидера экономики Европы к 2050 году

Как сообщают авторы доклада, в 2016 году Россия по объему ВВП заняла шестое место в мире, уступив Германии, Японии, Индии, США и Китаю. При этом по показателю РФ обогнала Великобританию и Францию.

Через 33 года в рейтинге по ВВП из европейских стран останутся только Россия и ФРГ, причем Германия будет занимать девятое место, а Россия — шестое. Таким образом, по данным PwC, РФ станет первой европейской экономикой.

Рейтинг экономических лидеров к 2015 году выглядит так: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия, Россия, Мексика, Япония, Германия и Великобритания.

При этом в докладе сообщается, что в ближайшие 10 лет сильный экономический рост переживут Вьетнам, Филиппины и Нигерия.