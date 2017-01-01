Россия готовится выплатить последний долг СССР

Россия готовится завершить выплату внешних долгов СССР. Вероятно, последний транш — Боснии и Герцеговине — будет осуществлен к лету. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.
Долг перед страной составляет $125,2 миллиона. Сообщается, что соглашение по погашению долга уже готово и "отпарафинено". ""Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", — рассказал источник.
В Минфине уточнили, что последний внешний долг СССР закроют до конца года за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Всего на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей. Соглашение ведомство подпишет от имени правительства, а погашение долга пройдет за 45 дней с момента его ратификации.
Ранее Россия погасила долг Союза перед Македонией на 60,6 миллиона долларов.
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