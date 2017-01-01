Россия готовится выплатить последний долг СССР

Долг перед страной составляет $125,2 миллиона. Сообщается, что соглашение по погашению долга уже готово и "отпарафинено". ""Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", — рассказал источник.

В Минфине уточнили, что последний внешний долг СССР закроют до конца года за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Всего на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей. Соглашение ведомство подпишет от имени правительства, а погашение долга пройдет за 45 дней с момента его ратификации.

Ранее Россия погасила долг Союза перед Македонией на 60,6 миллиона долларов.