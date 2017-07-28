Россия отобрала у американских дипломатов дачу в Москве в ответ на санкции

В нашем Министерстве иностранных дел новые санкции назвали шантажом, угрозой и русофобией. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что голосование по новому пакету санкций в конгрессе "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах". США, по мнению российского МИДа, прикрываясь своей исключительностью, "высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

МИД считает, что Америка "под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции. Все это идет вразрез с принципами международного права".

Из заявления МИДа РФ:

Предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ.

Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Что отняли американцы у российского МИДа

Напомним, что в 2016 году предыдущий президент США Барак Обама накануне новогодних праздников выслал из страны 35 российских дипломатов вместе с семьями, а также конфисковал в пользу США две российские дипломатические резиденции: дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Одна из этих дачь расположена в местечке Пайонир-Пойнт, занимает площадь 18 га. Стоимость особняка из 33 комнат, который был куплен СССР еще в 1970-х годах, оценивается Associated Press в $3 млн. Вторая резиденция расположена на острове Лонг-Айленд, на площади 15 га. На участке расположен особняк из 49 комнат. Дача находилась в советской (а потом и российской собственности) с 1950-х годов. Резиденции, по версии американских властей, использовались для разведывательных целей, пишет РБК.

Почему мы не ответили раньше

Сразу после этого глава МИД России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 сотрудников американских дипломатических миссий в Москве и Санкт-Петербурге, а также запретить США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице в Москве. Однако тогда Путин отказался от проведения "зеркальных мер". "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии", — говорил тогда Путин. Президент подчеркивал, что Россия будет принимать дальнейшие меры, "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".

Нынешнее решение МИДа было принято спустя 7 месяцев после высылки наших дипломатов и конфискации дипсобственности.