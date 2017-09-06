Россия предложила Японии постороить переход Хоккайдо — Сахалин

"Хочу, чтобы участники сессии знали, что мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть возможность строительства смешанного автомобильно-железнодорожного перехода от Хокайдо до южной части Сахалина", — заявил в ходе сессии Восточного экономического форума первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Он отметил, что Россия близка к доведению железной дороги до тихоокеанского побережья и строительству перехода, который соединит Сахалин с материком.

"В таком случае это даст еще дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой", — подчеркнул вице-премьер.

При современных технологиях этот проект вполне возможен и обойдется не очень дорого, считает Шувалов, пишет "РГ".

Строительство железнодорожной трассы из Приморья в Японию не самый масштабный транспортный проект, разрабатываемый в России. РЖД планирует привлечь инвесторов и построить высокоскоростную линию "Евразия", которая соединит ЕС и Китай. Совокупная стоимость проекта должна составить 8 трлн руб., российская доля будет достигать 3,6 трлн, пишет "Коммерсантъ".