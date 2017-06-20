Россиян больше не тянет в Крым на отдых

Количество забронированных россиянами путевок в Крым в конце мая упало на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
Она отметила, что по многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить — таким будет весь сезон.
В результате Крым может недополучить порядка 30% турпотока по сравнению с прошлым годом, отметила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.
Впрочем, как отмечают туроператоры, Крым показывает такое же падение, как другие курорты Черноморского побережья — Краснодарский край, Анапа, Сочи, Абхазия. Это связано со стабилизацией курса иностранной валюты и открытием Турции с минимальными ценами на отдых, пишет bfm.ru.
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