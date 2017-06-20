Россиян больше не тянет в Крым на отдых

Она отметила, что по многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить — таким будет весь сезон.

В результате Крым может недополучить порядка 30% турпотока по сравнению с прошлым годом, отметила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.

Впрочем, как отмечают туроператоры, Крым показывает такое же падение, как другие курорты Черноморского побережья — Краснодарский край, Анапа, Сочи, Абхазия. Это связано со стабилизацией курса иностранной валюты и открытием Турции с минимальными ценами на отдых, пишет bfm.ru.